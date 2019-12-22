Петербуржец, который обстрелял трех охранников газопровода, все еще задержан

СЕГОДНЯ 15:04 2019-12-22T15:04:48+03:00

Богданову предъявили обвинение в покушении на убийство трех человек. Фото: СОЦСЕТИ

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60-летний житель Петербурга, который 20 декабря обстрелял в лесу под Колпино троих сотрудников «Транснефтьохраны», все еще задержан. Чтобы решить, брать ли стрелка под стражу, взяли еще 72 часа.

С тремя охранниками 60-летний Андрей Богданов встретился на пересечении грунтовой дороги и газопровода «Белоусово – Ленинград». Предположительно, мужчина – браконьер. По данным следствия, по какой-то причине Богданов выстрелил из охотничьего ружья в сторону охранников минимум пять раз, при этом одному насквозь прострелил грудь (сейчас за жизнь охранника борются врачи).

В тот же день стрелка задержали, а у него дома провели обыск. Там нашли оружие, 2000 патронов, две самодельных бомбы, пять взрывателей ручных гранат и 16 устройств, похожих на детонаторы.

Вскоре Богданову предъявили обвинение в покушении на убийство трех человек.

– Сегодня срок задержания продлен еще на 72 часа, – сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга. – Сделано это по ходатайству прокурора для предоставления доказательств обоснованности заключения Богданова под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU