В Петербург доставили вторую за месяц порцию «урановых хвостов»

СЕГОДНЯ 17:05 2019-12-22T17:05:14+03:00

Фон у контейнеров оказался ниже, чем у Медного всадника. Фото: Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга

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Сегодня утром, 22 декабря, судно «Михаил Дудин» доставило в Петербург очередную 600-тонную порцию «урановых хвостов» – обедненного гексафторида урана, или ОГФУ, – из Европы. Чтобы избежать новых акций протеста, которые проводят в Петербурге с разгрузки 28 ноября, «Росатом» пригласил в порт чиновников и депутатов.

Участники инспекции увидели, как проходит контроль груза: сверка маркировки, проверка состояния цилиндров. Затем они лично проверили радиационный фон в радиусе пяти метров от контейнеров. Приборы показали, что фон в норме.

– Мы убедились в безопасности перевозки данных грузов: получается, что фон на расстоянии меньше метра в восемь раз ниже, чем у Медного всадника, – сказала участница инспекции, председатель комиссии ЗакСа по экологии и природопользованию Мария Щербакова.

Председатель Комитета по природопользованию Петербурга Александр Кучаев напомнил, что с 1995 года в городе работает автоматизированная система контроля радиационной обстановки (АСКРО). 16 стационарных постов автоматически снимают данные каждые 20 минут и передают показания в информационный центр. На следующий день после прихода первой партии «хвостов», 29 ноября, один из постов контроля переместили на станцию экологического мониторинга на Канонерском острове, поближе к порту.

– В этом году мы не фиксировали превышений радиационного фона на наших станциях, – отметил Кучаев.

После выгрузки ОГФУ на железнодорожных составах отправятся в Свердловскую область на обогащение и дальнейшее использование.

ИСТОЧНИК KP.RU