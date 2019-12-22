Спасти пенсионерку, жестоко избитую «водопроводчиком», помог шум воды

СЕГОДНЯ 18:18 2019-12-22T18:18:15+03:00

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Шум воды был слышан из квартиры на проспекте Наставников с самого утра 20 декабря. Соседей это насторожило. Так как хозяйка – 63-летняя петербурженка – дверь не открывала, пришлось взять запасные ключи и отпереть дверь самим. Пенсионерку нашли сильно избитой.

Только к вечеру в квартиру приехала полиция.

– Выяснилось, что около половины десятого утра неизвестный, позвонив и представившись водопроводчиком, вошел в квартиру, – сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – Он избил хозяйку квартиры деревянной палкой, после чего похитил около 500 000 рублей и скрылся.

Пенсионерку доставили в НИИ скорой помощи в тяжелом состоянии, в шоке 1 степени. У женщины сотрясение мозга, рана на затылке, ожоги обеих стоп и правой голени (открытым оставался кран с горячей водой).

На месте обнаружили отпечатки пальцев, следы обуви, окурок, шприц, два складных ножа, ножницы, связку ключей и перчатки. «Водопроводчику» – мужчине славянской внешности, лет 35-40, с русыми волосами и щетиной на лице – грозит до восьми лет тюрьмы за разбой.

ИСТОЧНИК KP.RU