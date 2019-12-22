В Петербурге выберут пять эскизов будущего памятника Чайковскому

СЕГОДНЯ 19:00 2019-12-22T19:00:21+03:00

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Международный конкурс на эскизный проект первого в Петербурге памятника композитору Петру Чайковскому, стартовавший в сентябре, набирает обороты. С 17 декабря в Концертном зале Мариинки демонстрировали модели участников первого этапа конкурса: скульпторы и архитекторы из России, Белоруссии, Эстонии, Латвии, Венгрии, Канады представили более 90 работ. А уже завтра, 23 декабря, выберут пятерых финалистов.

На втором этапе конкурса, как сообщает Комитет по градостроительству и архитектуре Петербурга, участники должны будут разработать детальный эскизный проект памятника. В числе критериев оценки – художественная выразительность, учет градостроительного контекста, оригинальность, благоустройство прилегающей территории, световой образ памятника, экономическая целесообразность и эффективность предлагаемых решений.

Итоги подведут к 180-летию со дня рождения композитора – 14 апреля 2020 года, а церемонию награждения победителей проведут 15 апреля. Наградой за первое место станет не только приоритетное право на воплощение задумки, но и 1,2 миллиона рублей. За второе место вручат 800 тысяч рублей, за третье – полмиллиона рублей. Общий призовой фонд составил пять миллионов рублей.

– Памятник будет установлен на площади перед Концертным залом, – отмечают в Мариинском театре.

ИСТОЧНИК KP.RU