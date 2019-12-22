Из квартиры 21-летнего петербуржца похитили 98 тысяч рублей и «Айфон»
Студенческие разборки грозят закончиться уголовным делом. Вечером в субботу, 21 декабря, в полицию обратился 21-летний петербуржец. Парень заявил, что из его квартиры в Шушарах вынесли 98 тысяч рублей и «Айфон» последней модели.
– В квартиру ворвались трое мужчин, отняли мобильный телефон и деньги, ударили молодого человека по голове и скрылись, – сообщают в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Одним из разбойников, как сообщил пострадавший, был его знакомый – 22-летний приезжий из Краснодарского края, предположительно, студент юрфака одного из университетов в Сибири. Ранее парень одолжил юному петербуржцу 100 тысяч рублей. Вместе с ним в квартиру ворвались «двое неизвестных азиатской внешности».
С деньгами и мобильником, отобранными в счет долга, молодые люди укатили на «Делимобиле». Полиция проводит проверку и разыскивает подозреваемых.
ИСТОЧНИК KP.RU