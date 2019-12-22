Бесплатная 80-метровая горка в Кронштадте сломалась на следующий день после открытия

СЕГОДНЯ 20:15 2019-12-22T20:15:08+03:00

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Вчера вечером, 21 декабря, в Кронштадте напротив Морского собора триумфально зажгли елку и открыли 80-метровую «ватрушечную» горку, кататься на которой можно в любую погоду, еще и бесплатно (до марта 2020 года). Благотворитель, подаривший кронштадтцам долгожданную зимнюю забаву, – проект «Остров фортов», призванный превратить Котлин в туристическую Мекку с дирижабледромом, канатной дорогой до фортов, музеями, отелями и ресторанами.

– А сегодня горка уже сломана, – пожаловалась чиновникам в сети жительница Кронштадта Мария.

Как женщина рассказала «Комсомолке», к хваленой горке она вместе с детьми пришла в начале седьмого вечера, после очередного технического перерыва (их график вывешен при входе на аттракцион).

– Горка сломалась еще днем, но в Интернете написали, что поломку устранили (об этом журналистам сообщал глава района Олег Довганюк, связаться с которым «Комомолке» на момент подготовки публикации не удалось. – Прим. ред.), и мы пошли. Видно, нас ввели в заблуждение..., – рассказывает женщина. – Я поинтересовалась у сотрудников, обслуживающих горку, удастся ли покататься, и спросила, почему она закрыта. Они ответили, что сегодня не покатаемся: трос подъемника слетает, устанавливают причину. Сейчас горка не работает.

Напомним, один из предыдущих подарков Кронштадту – выставка малоизвестных полотен Айвазовского – тоже снискала неоднозначную славу: в последний день экспозиция работала в авральном режиме, а к картинам выстроилась огромная очередь.

ИСТОЧНИК KP.RU