В центре Петербурга заметили Бэтмена

СЕГОДНЯ 20:34 2019-12-22T20:34:44+03:00

Супергерой полюбовался Спасом на Крови и витринами магазина женского белья, а потом спустился в подземку

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Любопытные снимки разошлись по соцсетям Петербурга. В центре города заметили… Бэтмена. Судя по кадрам, супергерой побывал на Казанском мосту: сфотографировался на фоне Дома книги и Казанского собора, полюбовался Спасом на Крови, влез на ограждения канала Грибоедова и ради эффектного кадра даже попытался взлететь в воздух.

Ради эффектного кадра Бэтмен даже попытался взлететь. Фото: vk.com/cityspb

Попали в поле зрения борца со злом витрины магазина женского белья на Невском проспекте и подземка. А еще петербургский Бэтмен сыграл на электрогитаре на Дворцовой площади (правда, подключать ее не стал).

Всего за сутки о Бэтмене написали многие петербургские СМИ. Фото: vk.com/cityspb

Снимки появились в Интернете днем в субботу, 21 декабря. Всего за сутки о Бэтмене на Казанском мосту написали многие петербургские СМИ.

Попали в поле зрения борца со злом витрины магазина женского белья. Фото: vk.com/cityspb

Любопытно, что на самом деле фотосессия Бэтмена – это всего лишь рекламная акция одного фотографа из города на Неве. Правда, реальность супергероя это не отменяет.

ИСТОЧНИК KP.RU