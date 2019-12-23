На Ветеранов автомобилист на скорости врезался в припаркованный грузовик

СЕГОДНЯ 08:13 2019-12-23T08:13:57+03:00

Легковушка на полной скорости влетела под припаркованный грузовик в Петербурге Фото: СОЦСЕТИ

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Жесткая авария произошла в Петербурге на проспекте Ветеранов. Около десяти часов вечера в воскресенье, 22 декабря, 31-летний автомобилист на «Хундай Гетс» на огромной скорости влетел в припаркованный грузовик, задев еще одну машину. Стоящим автомобилям почти ничего, а вот водитель легковушки еле выжил в этом страшном ДТП.

- Авария произошла напротив дома 102 по проспекту Ветеранов в 22:10 часов. В результате ДТП водитель получил тяжелые травмы, - сообщили в управлении ГИБДД по Петербургу.

Свидетели инцидента рассказывают, что на место сразу же приехали две скорые и пожарные. Легковушка, в которой ехал пострадавший мужчина, буквально смялась, от передней части автомобиля почти ничего не осталось.

- Он пьяный скорее всего был. Его с Авангардной из стороны в сторону бросало, - рассказали очевидцы инцидента.

Однако с реальными причинами жесткой аварии предстоит разобраться сотрудникам дорожной полиции.

Легковушка на полной скорости влетела под припаркованный грузовик в Петербурге .

ИСТОЧНИК KP.RU