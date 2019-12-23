Бетоновоз утонул в Неве на Октябрьской набережной

СЕГОДНЯ 08:44 2019-12-23T08:44:26+03:00

Бетоновоз врезался в здание и упал в Неву на Октябрьской набережной Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

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Петербургские водолазы с глубокой ночи ведут поисково-спасательные работы, пытаясь найти затонувший в Неве автомобиль. Около четырех часов после полуночи в понедельник, 23 декабря, произошла жесткая авария с участием бетоновоза. Машину помотало по дороге, задев здание и «легковушку». После этого автомобиль свалился в реку.

- Около 04:15 часов в понедельник, 23 декабря, у дома 16 по Октябрьской набережной неустановленный водитель, управляя бетоновозом, наехал на здание с последующим столкновением с автомобилем «Фольксваген Поло» и съездом в реку Нева, - сообщили в управлении ГИБДД по Петербургу.

На данный момент не известны причины ночной аварии, ни конкретно какой компании принадлежал бетоновоз. Также нет информации о том, сумел ли самостоятельно выбраться из воды водитель автомобиля.

Спасатели проверяют речное дно в поисках упавшего автомобиля, а также водителя.

ИСТОЧНИК KP.RU