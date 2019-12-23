2019-12-23T10:01:57+03:00
Происшествия

Момент падения бетоновоза в Неву попал на видео

Водителя утонувшей машины ищут водолазы [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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Бетономешалка после ДТП упала в Неву в ПетербургеБетономешалка после ДТП упала в Неву в ПетербургеФото: принтскрин видео.
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Жуткое ДТП на Октябрьской набережной, в результате которого бетоновоз упал в Неву, попало на видео. Инцидент произошел около четырех часов утра понедельника, 23 декабря. Автомобиль ехал по правой полосе движения, попытался проскочить мимо «Фольксваген Поло». Однако водитель бетономешалки не рассчитал габариты, врезался в угол дома, отскочил, задел легковушку и вылетел налево, на скорости скатившись с набережной в Неву.

- Сообщение о ЧП возле дома 16 на Октябрьской набережной поступило в 4:27 часов. Бетономешалка оказалась в воде и по течению сплавлялась в сторону моста Александра Невского. Когда спасатели приехали на место, то машина была обнаружена в районе дома 98 по Малоохтинскому проспекту на расстоянии 25 метров от берега, - сообщили в МЧС Петербурга.

Спасатели пригнали автокран, чтобы с помощью лебедки вытащить на землю бетономешалку. Поиски водителя автомобиля продолжаются.

Бетономешалка после ДТП упала в Неву в Петербурге .

ИСТОЧНИК KP.RU

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