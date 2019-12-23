2019-12-23T10:28:27+03:00
Происшествия

Телефонные террористы «заминировали» детсады, роддома и пригрозили увеличить требования до 500 биткоинов

В список проверяемых объектов попали также суды, супермаркеты и прочие учреждения
Петр КИБЕР
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Террористы вновь заминировали суды, а также детские сады, роддома и супермаркеты.Террористы вновь заминировали суды, а также детские сады, роддома и супермаркеты.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Утро понедельника в Петербурге опять началось с эвакуаций. На этот раз в поле зрения телефонных террористов попали не только суды и детские сады, но и роддома. Совесть у лже-минеров, судя по всему отсутствует начисто. За компанию они пригрозили взорвать и сеть известных супермаркетов. А еще решили увеличить сумму своих требований.

- У вас там кто-нибудь считает? Размер убытков от эвакуаций в двух столицах превысил 120 биткоинов или нет? Сколько еще нужно впахивать, чтобы нанести ущерб в 1200 (вероятно имеется ввиду 120) битков? - говорится в письме злоумышленников, текст которого публикует Объединенная пресс-служба судов Петербурга. - Может стоит требовать 500, а черед два месяца 100 биткоинов?

Напомним, что волна минирований началась в Петербурге и Москве почти месяц назад. Террористы ежедневно сообщают о возможных взрывах в различных учреждениях, требуя возврата 120 биткоинов (примерно 57,5 миллиона рублей), пропавших с криптовалютной биржи WEX от некоего Константина. Судя по всему речь идет о предпринимателе Константине Малофееве - именно эта фамилия указана в письме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Телефонные террористы «заминировали» детсады, роддома и пригрозили увеличить требования до 500 биткоинов
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