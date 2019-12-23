В Ленобласти мужчина за шкирку выкинул продавца из магазина и украл две бутылки пива

СЕГОДНЯ 11:04 2019-12-23T11:04:01+03:00

В Ленобласти любитель пива похитил две бутылки из магазина и пошел домой. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

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За решетку может угодить житель Тосненского района Ленинградской области, которому очень захотелось пива. Недолго думая мужчина направился в ближайший магазин и просто вышвырнул женщину продавца из-за прилавка. Добычей злодея стали две бутылки пенного.

- 22 декабря в полицию обратилась продавец 1986 года рождения с сообщением о том, что около 17:20 в поселке Рябово покупатель выкинул ее из магазина за капюшон толстовки, похитил две бутылки пива и повредил входную дверь, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

По словам пострадавшей женщины, в тот момент, когда посетитель дернул ее за капюшон, он сильно сдавил ей горло и она едва не задохнулась. При этом нападавший оказался ей знаком. Злоумышленником оказался водитель грузовика 1981 года рождения.

Через несколько минут мужчину у него дома задержала полиция. Любителю пенного грозит уголовное дело по статье «Грабеж». Ответственность - до четырех лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU