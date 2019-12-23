2019-12-23T11:04:01+03:00
Происшествия

В Ленобласти мужчина за шкирку выкинул продавца из магазина и украл две бутылки пива

Хулигана уже задержали полицейские
Петр КИБЕР
Поделиться:
Комментарии: comments1
В Ленобласти любитель пива похитил две бутылки из магазина и пошел домой.В Ленобласти любитель пива похитил две бутылки из магазина и пошел домой.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Изменить размер текста:

За решетку может угодить житель Тосненского района Ленинградской области, которому очень захотелось пива. Недолго думая мужчина направился в ближайший магазин и просто вышвырнул женщину продавца из-за прилавка. Добычей злодея стали две бутылки пенного.

- 22 декабря в полицию обратилась продавец 1986 года рождения с сообщением о том, что около 17:20 в поселке Рябово покупатель выкинул ее из магазина за капюшон толстовки, похитил две бутылки пива и повредил входную дверь, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

По словам пострадавшей женщины, в тот момент, когда посетитель дернул ее за капюшон, он сильно сдавил ей горло и она едва не задохнулась. При этом нападавший оказался ей знаком. Злоумышленником оказался водитель грузовика 1981 года рождения.

Через несколько минут мужчину у него дома задержала полиция. Любителю пенного грозит уголовное дело по статье «Грабеж». Ответственность - до четырех лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Из-за аномально теплой зимы птицы не улетели из Петербурга
Депутаты ЗакСа попросили возить «урановые хвосты» мимо Петербурга
Поймать за 13 минут: Росгвардейцы задержали водителя, не заплатившего в Ленобласти за бензин
Из-за аномально теплой зимы в декабре в Петербурге выросли грибы
Спасатели достали из Невы бетономешалку, упавшую на Октябрьской набережной
Опубликован список автобусов, которые будут работать в новогоднюю ночь-2020 в Петербурге
Вице-губернатор Анна Митянина станет новым детским омбудсменом Петербурга
Губернатор Ленобласти похвастался огромной елью и поностальгировал о снеге в Instagram
6 трамвайных и 5 троллейбусных маршрутов развезут петербуржцев в новогоднюю ночь
Жительницу Кудрово изнасиловал дома слесарь
Два гаишника получили 8 и 7,5 лет тюрьмы за взятку от пьяного водителя
Утро на КАД и в центре Петербурга началось с жестких пробок
Труп в полиэтилене нашли на свалке в Ленобласти
Мусорную реформу в Петербурге вынесли на общественное обсуждение