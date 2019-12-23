Доставщик еды пытался изнасиловать петербурженку у нее дома

СЕГОДНЯ 11:45 2019-12-23T11:45:40+03:00

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В Петербурге доставщик еды решил воспользоваться заказчицей. Около 20:30 часов в воскресенье, 22 декабря, 20-летняя студентка, жительница дома 32, корпус 1 по Малой Балканской улице, открыла дверь курьеру, чтобы забрать у него заказ. Однако после того, как мужчина отдал еду, снял с себя штаны и набросился на девушку.

- По рассказу заявительницы, курьер отдал ей заказ, после чего стянул с себя штаны с трусами, и повалил ее на пол. Доставщик пытался удержать девушку, чтобы ее изнасиловать, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Студентка стала кричать и звать на помощь. В итоге ей удалось вылезти из-под мужчины, тот испугался и убежал.

Девушка позвонила в полицию и рассказала о произошедшем. Известно, что курьером был назначен 23-летний парень. У него черные, короткие волосы, рост 170-175 сантиметров. Одет был в фирменную салатовую куртку с рюкзаком-коробом такого же цвета.

ИСТОЧНИК KP.RU