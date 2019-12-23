2019-12-23T11:52:45+03:00
Общество

Мусорную реформу в Петербурге вынесли на общественное обсуждение

В течение полутора месяцев горожане смогут высказать свои соображения по переработке отходов
Петр КИБЕР
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Мусорную реформу в Петербурге вынесли на общественное обсуждение.Мусорную реформу в Петербурге вынесли на общественное обсуждение.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Мусорная реформа в Петербурге и Ленобласти, было притормозившая, вновь получила ускорение. Это произошло после вопроса, заданного на прямой линии с президентом России Владимиром Путиным. Глава государства обратил внимание на проблему и заявил, что простым людям необходимо объяснять, за что они платят деньги.

- Совершенно точно не хватает прямого общения с гражданами. Нужно показывать, что будет, как будет перерабатываться. Люди, конечно, возмущаются ростом тарифов. Необходимо объяснить, откуда взялись эти цифры, нужно, чтобы все было прозрачно, - заявил Владимир Путин.

После этого в Смольном резко активизировались и даже вынесли проект мусорной реформы на общественное обсуждение.

- Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга уведомляет о проведении общественного обсуждения проекта территориальной схемы обращения с отходами, - говорится на сайте ведомства.

В течение полутора месяцев, с 23 декабря 2019 года по 7 февраля 2020 года горожане смогут ознакомиться с проектом мусорной реформы на сайте комитета по благоустройству и высказать свои соображения. Их можно направить до 23 февраля письмом в адрес комитета 191023, Санкт-Петербург, ул. Караванная, д. 9, лит. А или по электронной почте: kb@gov.spb.ru.

Автору необходимо указать свои данные и контакты, в том числе номер телефона - анонимки рассматриваться не будут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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