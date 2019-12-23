Труп в полиэтилене нашли на свалке в Ленобласти

СЕГОДНЯ 12:27 2019-12-23T12:47:11+03:00

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Труп мужчины нашли в полиэтиленовом пакете на свалке в Ленобласти 22 декабря. Тело обнаружили в районе садоводства «Орбита-3». Ранее в полицию обращалась 39-летняя петербурженка. Она искала своего сожителя, пропавшего после отдыха на дачном участке.

- Женщина заявила о пропаже сожителя 9 декабря. По ее словам, три дня назад они вместе ходили в гости к соседу по садоводству, где все вместе выпивали, - сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам женщины, во время застолья между мужчинами вспыхнула ссора, однако до кулаков дело не дошло. Да и сам пропавший на спиртное особо не налегал, так как утром ему было рано вставать на работу. Поэтому дама спокойно пошла спать домой, оставив мужчин в одиночестве.

Однако утром своего благоверного она не обнаружила. Подумав, что он вернулся в город, женщина также уехала с дачи. Но и в Петербурге мужчина не нашелся. Его мать также ничего не знала о сыне уже несколько дней. Поняв, что любимый пропал, обратилась в полицию. Стражи правопорядка уверены, что тело, найденное на свалке, принадлежит пропавшему мужчине. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Убийство».

Подготовила Алиса Иняхина.

ИСТОЧНИК KP.RU