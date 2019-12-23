Жительницу Кудрово изнасиловал дома слесарь

СЕГОДНЯ 13:17 2019-12-23T13:17:43+03:00

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Сотрудники полиции Петербурга и Ленобласти разбираются с заявлением об изнасиловании. Вечером в пятницу, 21 декабря, жительница города Кудрово рассказала о том, над ней надругался малознакомый парень по имени «Кирилл».

- 24-летняя девушка рассказала, что все произошло в 4 часа ночи 21 декабря на съемной квартире на Пражской улице в Кудрово. Малознакомый по имении Кирилл, применив физическую силу, ее изнасиловал, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Сотрудники полиции провели проверку и вышли на указанного молодого человека. В восемь часов утра в воскресенье, 22 декабря, они нагрянули к юноше домой на Бухарестскую улицу, где и задержали его. Подозреваемым оказался 21-летний молодой человек. Известно, что он работает слесарем.

На данный момент правоохранители продолжают проверку в связи с заявлением и решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU