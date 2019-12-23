2019-12-23T13:17:43+03:00
Происшествия

Жительницу Кудрово изнасиловал дома слесарь

Молодого петербуржца задержали утром, пока он спал
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Жительница Кудрово обвинила малознакомого слесаря в изнасилованииЖительница Кудрово обвинила малознакомого слесаря в изнасилованииФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Изменить размер текста:

Сотрудники полиции Петербурга и Ленобласти разбираются с заявлением об изнасиловании. Вечером в пятницу, 21 декабря, жительница города Кудрово рассказала о том, над ней надругался малознакомый парень по имени «Кирилл».

- 24-летняя девушка рассказала, что все произошло в 4 часа ночи 21 декабря на съемной квартире на Пражской улице в Кудрово. Малознакомый по имении Кирилл, применив физическую силу, ее изнасиловал, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Сотрудники полиции провели проверку и вышли на указанного молодого человека. В восемь часов утра в воскресенье, 22 декабря, они нагрянули к юноше домой на Бухарестскую улицу, где и задержали его. Подозреваемым оказался 21-летний молодой человек. Известно, что он работает слесарем.

На данный момент правоохранители продолжают проверку в связи с заявлением и решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Из-за аномально теплой зимы птицы не улетели из Петербурга
Депутаты ЗакСа попросили возить «урановые хвосты» мимо Петербурга
Поймать за 13 минут: Росгвардейцы задержали водителя, не заплатившего в Ленобласти за бензин
Из-за аномально теплой зимы в декабре в Петербурге выросли грибы
Спасатели достали из Невы бетономешалку, упавшую на Октябрьской набережной
Опубликован список автобусов, которые будут работать в новогоднюю ночь-2020 в Петербурге
Вице-губернатор Анна Митянина станет новым детским омбудсменом Петербурга
Губернатор Ленобласти похвастался огромной елью и поностальгировал о снеге в Instagram
6 трамвайных и 5 троллейбусных маршрутов развезут петербуржцев в новогоднюю ночь
Жительницу Кудрово изнасиловал дома слесарь
Два гаишника получили 8 и 7,5 лет тюрьмы за взятку от пьяного водителя
Утро на КАД и в центре Петербурга началось с жестких пробок
Труп в полиэтилене нашли на свалке в Ленобласти
Мусорную реформу в Петербурге вынесли на общественное обсуждение