2019-12-23T13:20:37+03:00
Общество

6 трамвайных и 5 троллейбусных маршрутов развезут петербуржцев в новогоднюю ночь

Транспорт будет работать с 12 ночи и до 6 утра 1 января
Петр КИБЕР
Поделиться:
В новогоднюю ночь в Петербурге будут ходить троллейбусы и трамваи.В новогоднюю ночь в Петербурге будут ходить троллейбусы и трамваи.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Изменить размер текста:

Новый год все ближе, на Дворцовой площади зажглась огнями главная городская елка, а это значит, что вскоре улицы города заполнят празднующие петербуржцы. Работать будут лишь экстренные службы и общественный транспорт. Он и развезет горожан по домам.

- После полуночи и до шести утра будут работать 6 маршрутов трамваев и 5 маршрутов троллейбусов, - сообщает пресс-служба «Горэлектротранса».

Ночные маршруты трамваев:

- №16 («Площадь Стачек – Карбюраторный завод»);

- №27 («Рыбацкое – Река Оккревиль»);

- №43 («Станция метро “Купчино” – Московские ворота»);

- №55 («Придорожная аллея – Улица Шаврова»);

- №60 («ЛЭМЗ – Завод “Северная верфь”»);

- №100 («Ж/д станция Ручьи – Придорожная аллея»).

Ночные маршруты троллейбусов:

- №2 («Улица Шаврова – Ординарная улица»);

- №13 («Придорожная аллея – Светлановский проспект»);

- №14 («Река Оккервиль – Площадь Александра Невского»);

- №31 («Северный проспект – Проспект Добролюбова»);

- №37 («Улица Пионерстроя – Проспект Ветеранов»).

Интервал движения составит полчаса, а с шести утра он войдет в обычный режим.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Из-за аномально теплой зимы птицы не улетели из Петербурга
Депутаты ЗакСа попросили возить «урановые хвосты» мимо Петербурга
Поймать за 13 минут: Росгвардейцы задержали водителя, не заплатившего в Ленобласти за бензин
Из-за аномально теплой зимы в декабре в Петербурге выросли грибы
Спасатели достали из Невы бетономешалку, упавшую на Октябрьской набережной
Опубликован список автобусов, которые будут работать в новогоднюю ночь-2020 в Петербурге
Вице-губернатор Анна Митянина станет новым детским омбудсменом Петербурга
Губернатор Ленобласти похвастался огромной елью и поностальгировал о снеге в Instagram
6 трамвайных и 5 троллейбусных маршрутов развезут петербуржцев в новогоднюю ночь
Жительницу Кудрово изнасиловал дома слесарь
Два гаишника получили 8 и 7,5 лет тюрьмы за взятку от пьяного водителя
Утро на КАД и в центре Петербурга началось с жестких пробок
Труп в полиэтилене нашли на свалке в Ленобласти
Мусорную реформу в Петербурге вынесли на общественное обсуждение