6 трамвайных и 5 троллейбусных маршрутов развезут петербуржцев в новогоднюю ночь
Новый год все ближе, на Дворцовой площади зажглась огнями главная городская елка, а это значит, что вскоре улицы города заполнят празднующие петербуржцы. Работать будут лишь экстренные службы и общественный транспорт. Он и развезет горожан по домам.
- После полуночи и до шести утра будут работать 6 маршрутов трамваев и 5 маршрутов троллейбусов, - сообщает пресс-служба «Горэлектротранса».
Ночные маршруты трамваев:
- №16 («Площадь Стачек – Карбюраторный завод»);
- №27 («Рыбацкое – Река Оккревиль»);
- №43 («Станция метро “Купчино” – Московские ворота»);
- №55 («Придорожная аллея – Улица Шаврова»);
- №60 («ЛЭМЗ – Завод “Северная верфь”»);
- №100 («Ж/д станция Ручьи – Придорожная аллея»).
Ночные маршруты троллейбусов:
- №2 («Улица Шаврова – Ординарная улица»);
- №13 («Придорожная аллея – Светлановский проспект»);
- №14 («Река Оккервиль – Площадь Александра Невского»);
- №31 («Северный проспект – Проспект Добролюбова»);
- №37 («Улица Пионерстроя – Проспект Ветеранов»).
Интервал движения составит полчаса, а с шести утра он войдет в обычный режим.
ИСТОЧНИК KP.RU