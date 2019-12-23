6 трамвайных и 5 троллейбусных маршрутов развезут петербуржцев в новогоднюю ночь

СЕГОДНЯ 13:20 2019-12-23T13:20:37+03:00

В новогоднюю ночь в Петербурге будут ходить троллейбусы и трамваи. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Транспорт будет работать с 12 ночи и до 6 утра 1 января

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Новый год все ближе, на Дворцовой площади зажглась огнями главная городская елка, а это значит, что вскоре улицы города заполнят празднующие петербуржцы. Работать будут лишь экстренные службы и общественный транспорт. Он и развезет горожан по домам.

- После полуночи и до шести утра будут работать 6 маршрутов трамваев и 5 маршрутов троллейбусов, - сообщает пресс-служба «Горэлектротранса».

Ночные маршруты трамваев:

- №16 («Площадь Стачек – Карбюраторный завод»);

- №27 («Рыбацкое – Река Оккревиль»);

- №43 («Станция метро “Купчино” – Московские ворота»);

- №55 («Придорожная аллея – Улица Шаврова»);

- №60 («ЛЭМЗ – Завод “Северная верфь”»);

- №100 («Ж/д станция Ручьи – Придорожная аллея»).

Ночные маршруты троллейбусов:

- №2 («Улица Шаврова – Ординарная улица»);

- №13 («Придорожная аллея – Светлановский проспект»);

- №14 («Река Оккервиль – Площадь Александра Невского»);

- №31 («Северный проспект – Проспект Добролюбова»);

- №37 («Улица Пионерстроя – Проспект Ветеранов»).

Интервал движения составит полчаса, а с шести утра он войдет в обычный режим.

ИСТОЧНИК KP.RU