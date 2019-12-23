Губернатор Ленобласти похвастался огромной елью и поностальгировал о снеге в Instagram

СЕГОДНЯ 13:38 2019-12-23T13:39:33+03:00

Глава 47 региона выложил в соцсетях фото новогоднего дерева во дворе и видео заснеженного поля

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Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко порадовал подписчиков фото огромной ели во дворе. Он посетовал на отсутствие снега этой зимой в регионе, однако приободрил жителей региона в преддверии праздников.

- Снега нет, но Новый год никто не отменял. По традиции, семьей нарядили уличную елку, - написал губернатор в Instagram.

Позже нехватку снега он решил восполнить хотя бы виртуально, поделившись видео заснеженной Ленобласти. Когда была сделана запись, губернатор не уточнил.

- И все-таки ждем снега. Успели снять, пока снег был! Всем доброй недели! - написал Дрозденко.

В комментариях подписчики также поздравляли губернатора с наступающими праздниками, восхищались елью, а некоторые использовали площадку соцсетей, чтобы обратить внимание чиновника на насущные проблемы.

Подготовила Алиса Иняхина

drozdenko_au Губернатор Ленобласти показал, где в регионе есть снег

ИСТОЧНИК KP.RU