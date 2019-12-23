2019-12-23T13:59:23+03:00
Общество

Вице-губернатор Анна Митянина станет новым детским омбудсменом Петербурга

Ее кандидатура направлена на согласование в Заксобрание города
Петр КИБЕР
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Анна Митянина может стать новым детским омбудсменом Петербурга. Фото: Администрация СПбАнна Митянина может стать новым детским омбудсменом Петербурга. Фото: Администрация СПб
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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов направил в Законодательное собрание кандидатуру Анны Митяниной как нового уполномоченного по правам ребенка. Если нет оснований думать, что депутаты не согласуют Митянину, которая сменит на посту детского омбудсмена Светлану Агапитову.

- На совещании с членами правительства в Смольном, глава города отметил, что Митянина обладает всеми необходимыми знаниями и опытом в этой сфере, - пишут «Невские новости».

На новом месте работы Анне Митяниной предстоит не только решать насущные задачи, но и «инвентаризацию как федеральных, так и региональных законов».

Напомним, что Митянина занимает должность вице-губернатора с 2017 года. В Смольном она курирует социальный блок. Нынешний детский омбудсмен Светлана Агапитова отработала два пятилетних срока и по регламенту должна покинуть пост.

К слову, недавно полномочия уполномоченного по правам ребенка были расширены. Особенно в части проведения проверок и инспекций.

ИСТОЧНИК KP.RU

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