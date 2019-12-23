Опубликован список автобусов, которые будут работать в новогоднюю ночь-2020 в Петербурге

СЕГОДНЯ 14:26 2019-12-23T14:30:27+03:00

С 31 декабря на 1 января по городу будут курсировать пассажирские машины по 31 маршруту

Изменить размер текста: A A

Новый год уже близко. И пусть в этот раз он, скорее всего, опять будет без снега, но петербуржцы все равно пойдут встречать его на Дворцовую площадь. Здесь пройдет основной праздничный концерт. А чтобы добраться до места и потом назад домой, в новогоднюю ночь в Петербурге будут курсировать автобусы.

- В ночь с 31 декабря на 1 января в рейс традиционно выйдут ночные автобусы. Они будут ходить по 31 маршруту, что сделает ночной транспорт доступным для жителей Петербурга и пригородов, - сообщает пресс-служба «Пассажиратотранса».

Так, с 0:00 до 06:00 1 января будет организовано движение по маршрутам №№ 2, 8, 12, 50, 56, 66, 77, 80, 82, 93, 100, 106, 114, 137, 141, 142, 145А, 154, 161, 169А, 180, 182, 187, 190, 196, 198, 200, 327, 328, 375, 397.

Интервал движения каждого маршрута составит 30 минут. Оплатить проезд можно «Подорожником» или купив билет. С 6 утра все автобусы перейдут на обычный дневной режим.

Напомним, что в новогоднюю ночь также будут курсировать троллейбусы и трамваи.

ИСТОЧНИК KP.RU