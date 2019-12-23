Спасатели достали из Невы бетономешалку, упавшую на Октябрьской набережной

СЕГОДНЯ 15:38 2019-12-23T15:38:45+03:00

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Сотрудники МЧС совместно с «Пассажиравтотрансом» достали из реки Невы бетоновоз, который улетел в воду с Октябрьской набережной. Инцидент произошел в четыре часа ночи понедельника, 23 декабря. Автомобиль ехал по дороге, пытаясь проскочить мимо легковушки. Однако задел угол дома, едущую машину, вылетел с дороги и оказался в воде.

- Сегодня эвакуатор «Пассажиравтотранса» был задействован в операции по поднятию упавшей в Неву бетономешалки. Сотрудники МЧС с помощью лебедки эвакуатора смогли максимально приблизить автомобиль к берегу. Затем он был поднят из воды краном, - сообщили в компании.

Вылавливали бетономешалку в течении нескольких часов возле дома 98 по Малоохтинскому проспекту, так как течением автомобиль отнесло от места ДТП. К работам были привлечены от РСЧС 25 человек и 8 единиц техники.

Водолазы обследовали затонувший автомобиль и нашли в его кабине документы на имя 29-летнего мужчины. Однако самого водителя до сих пор отыскать не удалось. Поиски продолжаются.

ИСТОЧНИК KP.RU