2019-12-23T15:55:54+03:00
Происшествия

Поймать за 13 минут: Росгвардейцы задержали водителя, не заплатившего в Ленобласти за бензин

Мужчина находился в розыске в Петербурге за аналогичное преступление
Лилия КОЗЛОВА
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Росгвардейцы за 13 минут поймали водителя, не заплатившего за бензин в ЛенобластиРосгвардейцы за 13 минут поймали водителя, не заплатившего за бензин в ЛенобластиФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Мгновенная карма настигла недобросовестного водителя в Ленинградской области. Днем в воскресенье, 22 декабря, мужчина заехал на заправочную станцию, залил в бак автомобиля бензин и быстро дал по газам, не заплатив за топливо. Однако уже через 13 минут был пойман.

- В 13:49 часов наряд вневедомственной охраны во Всеволожском районе получил информацию, что на АЗС, расположенной на Колтушском шоссе, сработала сигнализация. Через три минуты они прибыли на вызов и узнали, что водитель Kia Rio заправил свой автомобиль на более чем 900 рублей и просто уехал, - сообщили в Росгвардии.

Стражи порядка получили приметы водителя, номер автомобиля и ринулись в погоню.

Уже в 14:02 сотрудники Росгвардии по горячим следам обнаружили разыскиваемый автомобиль около дома номер 156 на Колтушском шоссе и задержали подозреваемого водителя. Оказалось, что данного мужчину уже ищут в Петербурге за аналогичное преступление на заправке в Адмиралтейском районе. Нарушителя передали полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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