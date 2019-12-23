2019-12-23T17:02:06+03:00
Общество

Петербург вошел в топ-5 привлекательных городов для инвестиций

Риски капиталовложения в Северную столицу значительно уменьшились
Лилия КОЗЛОВА
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Петербург вошел в ТОП-5 регионов с минимальным инвестиционным рискомПетербург вошел в ТОП-5 регионов с минимальным инвестиционным рискомФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Северная столица стала одним из самых привлекательных городов в России для инвестиций. В понедельник, 23 декабря, агентство RAEX подвело итоги XXIV рейтинга инвестиционной привлекательности регионов страны и зафиксировало улучшение рисков. Так, Петербург вошел в топ-5 самых интересных городов для капиталовложения.

- Чтобы выйти в лидеры рейтинга, региону необходимо обеспечить опережающие темпы роста региональной экономики и социальной сферы, правильно распоряжаться бюджетом, добиться успеха в снижении криминогенных и экологических рисков. Эксперты агентства оценивают также управленческую эффективность региональной власти – отдельный элемент оценки интегрального инвестиционного риска, - рассказали в Смольном.

Из десяти лидеров 2018 года по уровню инвестиционного потенциала Петербург показал наилучшую динамику, поднявшись с 10 на 4 место в рейтинге. Отметим, что Москва улучшила свой показатель прошлого года на 5 пунктов и вышла на 7 строчку рейтинга.

Темпы прироста инвестиций в целом по стране упали с 4,3% в 2018 году до 0,6% за первые 6 месяцев 2019 года, а удельный вес сокращающих капиталовложения регионов вплотную приблизился к 50%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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