Бывшему ректору аграрного университета дали 5 лет колонии за растрату 36 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 19:12 2019-12-23T19:12:17+03:00

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Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга вынес решение по громкому делу о крупной растрате. В нецелевом расходовании 36 миллионов рублей обвиняли бывшего ректора Государственного аграрного университета (СПбГАУ). Сам Виктор Ефимов вину отрицал.

- Суд установил: 25.11.2011, в рамках договора на реализацию программы разработки и создания инновационной структуры СПб ГАУ, между вузом и подрядчиком был заключен контракт на комплекс научно-исследовательских работ для повышения качества подготовки специалистов агропромышленного сектора, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Следствие уверено, что Ефимов изначально понимал невыполнимость контракта, но все равно дал распоряжение перевести полную сумму контракта в 36 миллионов рублей подрядчику. Суд счел, что таким образом ректор использовал деньги в своих целях и назначил ему наказание в виде 5 лет колонии общего режима и 500 тысяч штрафа.

Также судом удовлетворен гражданский иск СПбГАУна сумму 28,65 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU