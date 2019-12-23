В ДТП с такси на КАД серьезно пострадал младенец

СЕГОДНЯ 19:25 2019-12-23T19:25:42+03:00

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Младенец 2019 года рождения пострадал в серьезном ДТП на Кольцевой автодороге, которое произошло вечером понедельника на внешнем части КАД в районе Софийской улицы. Здесь машина такси столкнулась с попутным кроссовером.

Около 16:30 на 81-м километре КАД водитель автомобиля «Фольксваген Поло», используемый в качестве такси, совершил столкновение с попутным «Мицубиси Аутлендер», - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Известно, что за рулем такси сидел 22-летний водитель. Он не справился с управлением и влетел в попутный кроссовер. От удара машины разлетелись в стороны. Но если взрослые не получили серьезных травм, то вот малыш 2019 года рождения, ехавший с мамой в «Фольксвагене», получил травмы. Ребенка срочно увезли в больницу на скорой помощи.

В обстоятельствах аварии разбираются инспектора ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU