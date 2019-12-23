В бесснежную погоду «ватрушечная» горка в Кронштадте пользуется огромным успехом

СЕГОДНЯ 19:30 2019-12-23T19:30:59+03:00

За минувшие выходные на ней прокатилось уже более 2 тысяч человек

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Аномально теплая погода в декабре в Северной столице не мешает петербуржцам наслаждаться катанием на горках. За это стоит сказать спасибо Кронштадту, куда в минувшие выходные съезжались не только жители города, но и Ленобласти. Напомним, на Якорной площади возвели 80-метровую бесплатную тюбинговую (или же «ватрушечную» - прим. ред.) горку. На ней можно кататься в независимости от погоды. С собой разрешается брать или сани или ватрушки.

- Всесезонная горка позволила насладиться зимними забавами в отсутствие снега. Только за два прошедших выходных, 21 и 22 декабря, на ней прокатились более двух тысяч человек. Семьи приезжают на горку в Кронштадт даже из отдаленных районов, - передает пресс-служба Смольного.

Напомним, на тюбинговой горке есть подъемник, а также по 20 санок и ватрушек. Она работает каждый день с 11:00 до 21:00 с перерывом на обед с 13:00 до 14:00.

ИСТОЧНИК KP.RU