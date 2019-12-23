2019-12-23T19:40:43+03:00
Происшествия

Житель Карелии хотел получить кэшбек и лишился 105 тысяч рублей

Мошенники позвонили ему под видом работников банка и уговорили сообщить одноразовые коды из СМС
Петр КИБЕР
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Полиция предупреждает: не говорите мошенникам данные банковской карты. Иначе лишитесь денег.Полиция предупреждает: не говорите мошенникам данные банковской карты. Иначе лишитесь денег.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Полиция Карелии не столько ищет, сколько предупреждает от мошенниках, которые в последнее время поймали в свои сети нескольких местных жителей. Злоумышленники звонят людям по видом работников банка и различным способом выманивают деньги. Так, мужчина из Петрозаводска хотел получить кэшбек, а потерял 105 тысяч рублей.

- Декабрьским утром жителю Петрозаводска звонок якобы из банка. Звонившая женщина пояснила, что у мужчины скопились в качестве кэшбэка 8 000 бонусных баллов, приравненных к рублям. И их можно вывести на свой счет, - сообщает пресс-служба МВД РФ по Республике Карелия.

И хоть сомнения были, жадность перевесила. Мужчина доверчиво сообщил даме все коды, которые приходили ему по СМС. Лишь получив уведомление от настоящего банка о списании средств, он заподозрил неладное, но было поздно. Позднее полицейским потерпевший рассказал, что мошенники отлично знали состояние его счетов. Все звонки шли с кода (495), который относится к Москве.

Общий ущерб составил больше 100 тысяч рублей. Стражи порядка пытаются найти злодеев и предупреждают граждан об осторожности. Данные своей карты нельзя говорить никому!

ИСТОЧНИК KP.RU

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