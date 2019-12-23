Артема Дзюбу признали лучшим футболистом России 2019 года

СЕГОДНЯ 19:43 2019-12-23T19:44:39+03:00

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Капитан сборной России по футболу и нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба стал лучшим футболистом страны за 2019 год. Об этом сообщает Российский футбольный союз (РФС). Напомним, форвард уже получал престижную премию в 2018 году. Дзюба стал первым, кто выиграл этот почетный приз дважды да еще и подряд.

- Согласно правилам, претендовать на победу в премии могут все футболисты, выступавшие в РПЛ в 2019 году, независимо от гражданства, а также игроки национальной сборной России из зарубежных чемпионатов. По установившейся традиции, весной победителю вручат приз - российский «Золотой мяч», - сообщает пресс-служба РФС.

Добавим, что Дзюба сейчас находится в заслуженном отпуске. В частности, судя по Instagram футболиста, недавно он посмотрел новый фильм Мартина Скорсезе «Ирландец» и остался в полном восторге.

ИСТОЧНИК KP.RU