2019-12-23T19:44:39+03:00
Спорт

Артема Дзюбу признали лучшим футболистом России 2019 года

Нападающий «Зенита» получил «Золотой мяч» второй раз подряд
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
Артем Дзюба второй раз подряд стал лучшим футболистом России.Артем Дзюба второй раз подряд стал лучшим футболистом России.Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

Капитан сборной России по футболу и нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба стал лучшим футболистом страны за 2019 год. Об этом сообщает Российский футбольный союз (РФС). Напомним, форвард уже получал престижную премию в 2018 году. Дзюба стал первым, кто выиграл этот почетный приз дважды да еще и подряд.

- Согласно правилам, претендовать на победу в премии могут все футболисты, выступавшие в РПЛ в 2019 году, независимо от гражданства, а также игроки национальной сборной России из зарубежных чемпионатов. По установившейся традиции, весной победителю вручат приз - российский «Золотой мяч», - сообщает пресс-служба РФС.

Добавим, что Дзюба сейчас находится в заслуженном отпуске. В частности, судя по Instagram футболиста, недавно он посмотрел новый фильм Мартина Скорсезе «Ирландец» и остался в полном восторге.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Дочь-малютку, которую безумная петербурженка грозилась выкинуть в окно, забрал к себе отец
В Петербурге автолюбители собираются выстроиться в гигантскую елку из наряженных машин
В суде Петербурга нашли труп мужчины, обвиняемого в жестоком изнасиловании
Сильный туман окутает Петербург с 23 на 24 декабря
Полиция разыскивает мужчину, выстрелившего петербуржцу в лицо среди белого дня
Артема Дзюбу признали лучшим футболистом России 2019 года
Житель Карелии хотел получить кэшбек и лишился 105 тысяч рублей
В бесснежную погоду «ватрушечная» горка в Кронштадте пользуется огромным успехом
В ДТП с такси на КАД серьезно пострадал младенец
Бывшему ректору аграрного университета дали 5 лет колонии за растрату 36 миллионов рублей
Петербуржцы ищут хозяев маленькой собачке Лисичке, которую взяли из приюта и вернули всего через пару дней
Мигранта, которого подозревали в убийстве ЛГБТ-активистки Елены Григорьевой, посадили на 8 месяцев за украденную пачку сигарет
Петербуржцы жалуются, что строители «изуродовали» реставрируемый Дом Циммермана на Каменноостровском проспекте
Петербург вошел в топ-5 привлекательных городов для инвестиций
Из-за аномально теплой зимы птицы не улетели из Петербурга
Депутаты ЗакСа попросили возить «урановые хвосты» мимо Петербурга
Поймать за 13 минут: Росгвардейцы задержали водителя, не заплатившего в Ленобласти за бензин
Из-за аномально теплой зимы в декабре в Петербурге выросли грибы
Спасатели достали из Невы бетономешалку, упавшую на Октябрьской набережной
Опубликован список автобусов, которые будут работать в новогоднюю ночь-2020 в Петербурге
Вице-губернатор Анна Митянина станет новым детским омбудсменом Петербурга
Губернатор Ленобласти похвастался огромной елью и поностальгировал о снеге в Instagram
6 трамвайных и 5 троллейбусных маршрутов развезут петербуржцев в новогоднюю ночь
Жительницу Кудрово изнасиловал дома слесарь
Два гаишника получили 8 и 7,5 лет тюрьмы за взятку от пьяного водителя
Утро на КАД и в центре Петербурга началось с жестких пробок
Труп в полиэтилене нашли на свалке в Ленобласти
Мусорную реформу в Петербурге вынесли на общественное обсуждение