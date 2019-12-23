Полиция разыскивает мужчину, выстрелившего петербуржцу в лицо среди белого дня

СЕГОДНЯ 20:14 2019-12-23T20:14:13+03:00

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23 декабря около 10 часов утра в Красносельском районе неизвестный мужчина выстрелил петербуржцу в лицо. Инцидент случился на перекрестке Адмирала Трибуца и Петергофского шоссе. Изначально между двумя горожанами возник словесный конфликт. Его подробности не сообщаются, однако известны последствия, которые могли бы привести к беде.

- В итоге перепалки на дороге злоумышленник достал, предположительно, два пистолета. Один из них по описанию похож на травматический, другой на газовый. Далее мужчина выстрелил из последнего оружия собеседнику в область лица и быстро скрылся с места происшествия, - информирует пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Неизвестный стрелок сел в свой «Фольксваген Поло» белого цвета и умчал вдаль от греха подальше. К счастью, выстрел из газового пистолета не принес ущерба здоровью собеседнику буйного мужчины. Теперь злоумышленника разыскивает полиция, сейчас его личность устанавливают.

ИСТОЧНИК KP.RU