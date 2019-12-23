2019-12-23T20:33:14+03:00
Общество

Сильный туман окутает Петербург с 23 на 24 декабря

МЧС предупреждает о видимости менее 500 метров
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Из-за сильного тумана в Петербурге будет видно не более 500 метров пространства впереди.Из-за сильного тумана в Петербурге будет видно не более 500 метров пространства впереди.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Аномально теплая погода в декабре продолжает подкидывать «сюрпризы» петербуржцам. В этот раз за безопасность горожан боятся в МЧС и предупреждают о сильном тумане. Особенно осторожными призывают быть водителей.

- По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС» в остаток 23-го и на протяжении 24 декабря в Санкт-Петербурге ожидается местами туман при видимости 500 метров и менее, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу.

Согласно подсчетам Гидрометцентра России, туман при такой, мягко говоря, не лучшей видимости считается достаточно сильным. Поэтому следует смотреть в оба. Что касается погоды на вторник 24 декабря, то синоптики ожидаемо обещают не солнце, а облака и местами слабый дождь. Температура воздуха ночью составит от +1 до +2 градусов по Цельсию. Днем потеплеет до +5. Ветер в течение дня будет восточный слабый.

ИСТОЧНИК KP.RU

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