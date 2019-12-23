В суде Петербурга нашли труп мужчины, обвиняемого в жестоком изнасиловании

СЕГОДНЯ 21:16 2019-12-23T21:16:51+03:00

Изменить размер текста: A A

В понедельник 23 декабря в одном из районных судов Санкт-Петербурга нашли тело мужчины, которого обвиняют в изнасиловании. Подробности уголовного дела не сообщаются, однако известно, что 40-летнему подозреваемому хотели избрать меру пресечения. Причем, следствие настаивало на заключении мужчины под стражу.

- Ранее в отношении него возбудили уголовное дело за изнасилование женщины с угрозой убийства или причинения тяжкого вреда здоровью. Полагается, что он действовал с особой жестокостью. Следственные органы проводят проверку по факту смерти подозреваемого мужчины, по ее результатам можно будет сделать выводы, - сообщает пресс-служба СК РФ по Петербургу.

Помещение суда, в котором нашли мертвым подозреваемого, все еще осматривают. Следователи пытаются установить все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU