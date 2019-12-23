2019-12-23T21:29:04+03:00
Общество

В Петербурге автолюбители собираются выстроиться в гигантскую елку из наряженных машин

Организаторы хотят побить рекорды других городов России [фото]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Петербургские водители хотят организовать масштабный флешмоб и встать в форме елки. Фото: vk.com/avtoelkapiter2019Петербургские водители хотят организовать масштабный флешмоб и встать в форме елки. Фото: vk.com/avtoelkapiter2019
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Петербургские водители собираются выстроиться в городе в огромную елку из своих машин. Праздничное мероприятие намечено на 28 декабря в Михайловке. Заезд на гигантское построение начнется с 18:00. Получившуюся елку сфотографируют с высоты птичьего полета в 22:00. Если участников будет чересчур много, то свободные машины дополнительно встанут в цифры 2019 согласно очередности флешмоба.

- Наряжать автомобиль можно и нужно, это создает новогоднее настроение. В приоритете легковушки, фурам мы посоветовали бы воздержаться. Не волнуйтесь, построение заранее на месте отрепетируем – выключим освещение и включим лишь мигающие огни и гирлянды, - пишут организаторы в группе «Автоелка Питер2019» во «Вконтакте».

Машины разрешается наряжать гирляндами. Фото: vk.com/avtoelkapiter2019

Машины разрешается наряжать гирляндами. Фото: vk.com/avtoelkapiter2019

Согласно статистике участников встречи, на ней соберутся минимум 850 человек. Организаторы автомобильной елки намерены побить рекорды других городов России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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