2019-12-23T21:57:10+03:00
Общество

Дочь-малютку, которую безумная петербурженка грозилась выкинуть в окно, забрал к себе отец

Также папа решил оставить у себя и 12-летнего сына
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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14 декабря женщина выкинула на улицу из своей квартиры на 5 этаже половину вещей, а следом обещала выбросить и ребенка. Фото: СОЦСЕТИ14 декабря женщина выкинула на улицу из своей квартиры на 5 этаже половину вещей, а следом обещала выбросить и ребенка. Фото: СОЦСЕТИ
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Двухлетнюю малышку, которую безумная мать хотела выкинуть в окно из дома на Караваевской улице, забрал к себе отец. Напомним, в субботу 14 декабря петербурженка выбросила из своей квартиры на 5 этаже на улицу множество вещей и следом за ними грозилась отправить свою дочь, чтобы «сделать ее ангелом». Трагедии избежали благодаря четкой работе спецслужб.

Девочку, а также 12-летнего сына, спасенных в тот страшный день, постоянно навещал в больнице отец, разведенный с их матерью и проживавший отдельно. Произошедшее напугало мужчину, и он решился забрать ребят к себе.

- Детей выписали. Они вместе с отцом уже поехали в новый дом. Невменяемую мать сейчас собираются судить по уголовной статье за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. К слову, ранее семья не состояла на учете субъектов профилактики и характеризовалась как нормальная, - рассказала Светлана Агапитова, уполномоченный по правам ребенка в Петербурге.

Добавим, что безумную мать пока что отправили в психиатрическую больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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