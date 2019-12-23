Дочь-малютку, которую безумная петербурженка грозилась выкинуть в окно, забрал к себе отец
Двухлетнюю малышку, которую безумная мать хотела выкинуть в окно из дома на Караваевской улице, забрал к себе отец. Напомним, в субботу 14 декабря петербурженка выбросила из своей квартиры на 5 этаже на улицу множество вещей и следом за ними грозилась отправить свою дочь, чтобы «сделать ее ангелом». Трагедии избежали благодаря четкой работе спецслужб.
Девочку, а также 12-летнего сына, спасенных в тот страшный день, постоянно навещал в больнице отец, разведенный с их матерью и проживавший отдельно. Произошедшее напугало мужчину, и он решился забрать ребят к себе.
- Детей выписали. Они вместе с отцом уже поехали в новый дом. Невменяемую мать сейчас собираются судить по уголовной статье за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. К слову, ранее семья не состояла на учете субъектов профилактики и характеризовалась как нормальная, - рассказала Светлана Агапитова, уполномоченный по правам ребенка в Петербурге.
Добавим, что безумную мать пока что отправили в психиатрическую больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU