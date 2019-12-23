Под Гатчиной нашли останки и медальоны трех солдат рабоче-крестьянской Красной армии

23 Дек. 22:29 2019-12-23T22:29:35+03:00

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Поисковики отряда «Искра» обнаружили под Гатчиной останки трех советских солдат. Предположительно, они погибли в 1941 году во время ВОВ. Все из них были солдатами рабоче-крестьянской Красной армии. Рядом с погибшими нашли капсулы их смертных медальонов. К сожалению, одна из них разбита.

- На данный момент мы прочли содержимое лишь одного медальона, который принадлежал красноармейцу Владимиру Георгиевичу Михайлову. Он 1923 года рождения и родом с Ленинграда. На войне был пулеметчиком, - пишет поисковый отряд «Искра» в своей группе во «Вконтакте».

Вместе с солдатами обнаружили их медальоны. Фото: vk.com/iskragmr

Увы, бланк медальона второго бойца еще не прочли. По словам поисковиков, содержимое написали химическим карандашом. Понять его суть помогут другие специалисты.

Добавим, что останки троих павших бойцов эксгумировали. После определения личности солдат их перезахоронят с почестями.

ИСТОЧНИК KP.RU