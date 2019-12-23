В промзоне Ржевка построят новые дороги и трамвайные линии
В петербургской промышленной зоне Ржевка намерены развивать транспортную инфраструктуру. 23 декабря на рабочем совещании в Смольном чиновники утвердили проект планировки и межевания территории, на которой вскоре появятся новые дороги и трамвайные линии. Жители Красногвардейского района уже давно об этом просили.
- По проекту проспект Маршала Блюхера продлят от улицы Коммуны до Индустриального проспекта. Кроме того, планируется обустроить и прилегающие улицы – Зыбинскую и Потапова. По ним поедет общественный транспорт. На улице Потапова проложат трамвайные пути для продолжения линии, идущей по проспекту Наставников, - сообщает пресс-служба Смольного.
Власти подчеркивают, что новые магистрали распределят потоки транспорта в Красногвардейском районе и помогут промышленному развитию Санкт-Петербурга в целом.
ИСТОЧНИК KP.RU