2019-12-23T23:00:40+03:00
Общество

В промзоне Ржевка построят новые дороги и трамвайные линии

Проект планировки и межевания территории утвердили в Смольном
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Новые дороги и трамвайные линии распределят потоки транспорта в Красногвардейском районе Петербурга.Новые дороги и трамвайные линии распределят потоки транспорта в Красногвардейском районе Петербурга.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В петербургской промышленной зоне Ржевка намерены развивать транспортную инфраструктуру. 23 декабря на рабочем совещании в Смольном чиновники утвердили проект планировки и межевания территории, на которой вскоре появятся новые дороги и трамвайные линии. Жители Красногвардейского района уже давно об этом просили.

- По проекту проспект Маршала Блюхера продлят от улицы Коммуны до Индустриального проспекта. Кроме того, планируется обустроить и прилегающие улицы – Зыбинскую и Потапова. По ним поедет общественный транспорт. На улице Потапова проложат трамвайные пути для продолжения линии, идущей по проспекту Наставников, - сообщает пресс-служба Смольного.

Власти подчеркивают, что новые магистрали распределят потоки транспорта в Красногвардейском районе и помогут промышленному развитию Санкт-Петербурга в целом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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