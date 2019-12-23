В честь 73-летия СКА петербуржец пробежал 73 километра по армейским местам в городе

23 Дек. 23:27 2019-12-23T23:27:00+03:00

Изменить размер текста: A A

22 декабря СКА отметил свой 73-й день рождения. В честь этого один из преданных фанатов петербургских армейцев, Эдуард Пелля, решил пробежать символичный марафон длиной в 73 километра. Однако спортсмен двигался не хаотично по городу, а выбирал локации, связанные с историей любимого клуба.

- Мы получили необычное поздравление с днем рождения! Маршрут Эдуарда начался у Дома офицеров, в честь которого команду назвали при ее рождении в 1946 году. Далее марафонец двинулся на стадионы «Динамо» и «Газпром Арена» на Крестовском острове, ДС «Хоккейный» на Ждановской набережной, ДС «Юбилейный», Нарвские ворота (стадион «Кировец»), СКК «Петербургский», и Ледовый дворец, - пишет официальная группа СКА во «Вконтакте».

Эдуард финишировал на Дворцовой площади. Клуб в соцсетях поблагодарил фаната за преданность и чудесный подарок.

ИСТОЧНИК KP.RU