2019-12-23T23:27:00+03:00
Спорт

В честь 73-летия СКА петербуржец пробежал 73 километра по армейским местам в городе

Длинный маршрут пролегал по локациям, связанным с историей СКА
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
Петербуржец пробежал марафон в честь 73-летия СКА. Фото: vk.com/edward.pelliaПетербуржец пробежал марафон в честь 73-летия СКА. Фото: vk.com/edward.pellia
Изменить размер текста:

22 декабря СКА отметил свой 73-й день рождения. В честь этого один из преданных фанатов петербургских армейцев, Эдуард Пелля, решил пробежать символичный марафон длиной в 73 километра. Однако спортсмен двигался не хаотично по городу, а выбирал локации, связанные с историей любимого клуба.

- Мы получили необычное поздравление с днем рождения! Маршрут Эдуарда начался у Дома офицеров, в честь которого команду назвали при ее рождении в 1946 году. Далее марафонец двинулся на стадионы «Динамо» и «Газпром Арена» на Крестовском острове, ДС «Хоккейный» на Ждановской набережной, ДС «Юбилейный», Нарвские ворота (стадион «Кировец»), СКК «Петербургский», и Ледовый дворец, - пишет официальная группа СКА во «Вконтакте».

Эдуард финишировал на Дворцовой площади. Клуб в соцсетях поблагодарил фаната за преданность и чудесный подарок.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ленобласти нашли худшую новогоднюю елку, украшенную мочалками и бутылками
Жители ЖК «Солнечный город» поймали лихача с пистолетом, таранившего чужие авто и сбивавшего людей
В Ленобласти грузовик сдавал назад и насмерть задавил пенсионера, занимавшегося скандинавской ходьбой
В честь 73-летия СКА петербуржец пробежал 73 километра по армейским местам в городе
В промзоне Ржевка построят новые дороги и трамвайные линии
Под Гатчиной нашли останки и медальоны трех солдат рабоче-крестьянской Красной армии
Дочь-малютку, которую безумная петербурженка грозилась выкинуть в окно, забрал к себе отец
В Петербурге автолюбители собираются выстроиться в гигантскую елку из наряженных машин
В суде Петербурга нашли труп мужчины, обвиняемого в жестоком изнасиловании
Сильный туман окутает Петербург с 23 на 24 декабря
Полиция разыскивает мужчину, выстрелившего петербуржцу в лицо среди белого дня
Артема Дзюбу признали лучшим футболистом России 2019 года
Житель Карелии хотел получить кэшбек и лишился 105 тысяч рублей
В бесснежную погоду «ватрушечная» горка в Кронштадте пользуется огромным успехом