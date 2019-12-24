В Ленобласти грузовик сдавал назад и насмерть задавил пенсионера, занимавшегося скандинавской ходьбой

СЕГОДНЯ 00:22 2019-12-24T00:22:02+03:00

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В поселке Сиверском Ленобласти водитель фургона MAN насмерть задавил 60-летнего мужчину. Страшное ДТП произошло во дворе дома №10А на улице Вокзальной. Пешеход занимался спортивной ходьбой с палками и не заметил надвигавшегося на него грузовика.

- По предварительной информации, фургон ехал задним ходом по дворовой территории и совершил наезд на пожилого пешехода. К сожалению, в результате ДТП мужчина скончался на месте от полученных травм, - пишет паблик «Дорожный инспектор. Санкт-Петербург» со ссылкой на ОГИБДД по Гатчинскому району Ленобласти.

60-летний мужчина в роковую минуту занимался скандинавской ходьбой. Фото: vk.com/dorinspb

В соцсетях мнения петербуржцев по поводу аварии разделились. Некоторые считают, что полностью виноват грузовик, который не справился со «слепыми зонами». Другие уверены, что пешеходы сами часто беспечно ведут себя. Один из жителей поселка думает, что виной всему просто роковой случай.

- Да, там придомовая территория. И люди ходят расслабленно. Во все стороны. Плохо, что не углядел. А контору надо наказать. Могли бы камеры заднего вида ставить, - считает подписчик «Дорожного инспектора».

ИСТОЧНИК KP.RU