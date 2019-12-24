2019-12-24T00:57:02+03:00
Происшествия

Жители ЖК «Солнечный город» поймали лихача с пистолетом, таранившего чужие авто и сбивавшего людей

В итоге буйного мужчину повалили на землю и задержали сотрудники ЧОП [фото]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Лихача пытался остановить не один человек. Фото: vk.com/spb_todayЛихача пытался остановить не один человек. Фото: vk.com/spb_today
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Вечер 23 декабря выдался неспокойным для жителей жилого комплекса «Солнечный город» в Красносельском районе Петербурга. Горожане пытались всем миром поймать лихача, терроризировавшего всю округу. По словам очевидцев, нервный водитель таранил чужие машины, сбивал пешеходов и бил людей, делавших ему замечания.

- Даже из пистолета стрелял. Потом пытался скрыться с места, но из-за узких дорог жилого комплекса и припаркованных авто не смог этого сделать. Его «скрутили» сотрудники ЧОП и положили лицом в грязь, а затем передали полиции, - рассказал свидетель в сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте».

Буйный мужчина зацепил несколько авто на районе. Фото: vk.com/spb_today

Буйный мужчина зацепил несколько авто на районе. Фото: vk.com/spb_today

Причина такого поведения задержанного лихача пока неясна. Судя по фотографиям в соцсетях, пистолет мужчины, скорее всего, травматический. Очевидцы сообщают, что от действий хулигана пострадали двое местных жителей, которые сейчас находятся в больнице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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