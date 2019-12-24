2019-12-24T01:22:43+03:00
Общество

В Ленобласти нашли худшую новогоднюю елку, украшенную мочалками и бутылками

Жители поселка Шугозеро в ужасе не только от кривой гирлянды, но и от игрушек на елке [фото]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Ленобласти нашли, пожалуй, худшую новогоднюю елку. Фото: vk.com/tichsorokaВ Ленобласти нашли, пожалуй, худшую новогоднюю елку. Фото: vk.com/tichsoroka
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Жители Ленинградской области, похоже, нашли самую неприветливую новогоднюю елку в регионе. Она находится в поселке Шугозеро в Тихвинском районе. Сама по себе живая ель очень даже красива и пушиста. Но суть в другом – ее, мягко говоря, плохо нарядили. Жители Ленобласти активно обсуждают праздничное дерево в группе «Тихвинская сорока» во «Вконтакте».

- Так это ж такое страшилище каждый год. Украшают, наверное, дизайнеры «с опытом».

- От такой «красоты» глаз задергался!

- Да у вас там творческие люди, такие игрушки…

Местные жители в шоке от игрушек, на которых явно сэкономили те, кто украшал главную ель поселка. Фото: vk.com/tichsoroka

Местные жители в шоке от игрушек, на которых явно сэкономили те, кто украшал главную ель поселка. Фото: vk.com/tichsoroka

Основные претензии жителей района и поселка в том, что на ели неряшливо лежит гирлянда, а на игрушках и вовсе сэкономили – среди них встречаются пластиковые бутылки и мочалки. Другие люди не так скептично настроены и призывают недовольных лично исправить ситуацию и нарядить новогоднее деревце. Кто-то и вовсе говорит, что нужно ценить то, что есть, поскольку в других поселках нет и такой радости.

ИСТОЧНИК KP.RU

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В Ленобласти нашли худшую новогоднюю елку, украшенную мочалками и бутылками
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