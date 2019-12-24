2019-12-24T08:17:58+03:00
Общество

Петербургский экстремал залез на 120-метровое здание Российской Академии Наук по стеклам

Свой безумный поступок культурный хулиган проделал без страховки [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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Экстремал из Петербурга забрался на здание РАН по стеклам без страховкиЭкстремал из Петербурга забрался на здание РАН по стеклам без страховкиФото: принтскрин видео.
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Экстремал из Петербурга покорил здание Российской Академии Наук, которое находится в Москве. Высота постройки – 120 метров. Залезал молодой человек, известный под ником spb_hardcore, цепляясь пальцами за стекла и оконные рамы, при этом, совершенно без страховки. Повторять такой подвиг без профессиональной подготовки крайне не рекомендуется.

- Залаз был очень тяжелый. В такие моменты решают именно пальцы. Лезть 10 метров по окнам, где рамы выпирают в лучшем случае на 2 сантиметров – не просто, - рассказал культурный хулиган.

На вершине здания, где располагается ресторан, экстремала встретили удивленные сотрудники охраны, которые попросили молодого человека выйти через заведение, а не спускаться вниз тем же способом. Обошлось без полиции и штрафов.

Петербургский экстремал уже не первый, кто покоряет здание РАН. В 2017 году таким же способом на высотку забрался известный блоггер Rissian Spidermen.

Экстремал из Петербурга забрался на здание РАН по стеклам без страховки .

ИСТОЧНИК KP.RU

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Петербургский экстремал залез на 120-метровое здание Российской Академии Наук по стеклам
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