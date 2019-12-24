Петербургский экстремал залез на 120-метровое здание Российской Академии Наук по стеклам
Экстремал из Петербурга покорил здание Российской Академии Наук, которое находится в Москве. Высота постройки – 120 метров. Залезал молодой человек, известный под ником spb_hardcore, цепляясь пальцами за стекла и оконные рамы, при этом, совершенно без страховки. Повторять такой подвиг без профессиональной подготовки крайне не рекомендуется.
- Залаз был очень тяжелый. В такие моменты решают именно пальцы. Лезть 10 метров по окнам, где рамы выпирают в лучшем случае на 2 сантиметров – не просто, - рассказал культурный хулиган.
На вершине здания, где располагается ресторан, экстремала встретили удивленные сотрудники охраны, которые попросили молодого человека выйти через заведение, а не спускаться вниз тем же способом. Обошлось без полиции и штрафов.
Петербургский экстремал уже не первый, кто покоряет здание РАН. В 2017 году таким же способом на высотку забрался известный блоггер Rissian Spidermen.
Экстремал из Петербурга забрался на здание РАН по стеклам без страховки .
ИСТОЧНИК KP.RU