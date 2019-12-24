2019-12-24T08:42:29+03:00
Общество

Плесень и кишечная палочка: 80% магазинных салатов «Оливье» в Петербурге не прошли проверку

К праздничному блюду даются паразиты «в подарок»
Лилия КОЗЛОВА
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Только 20% салатов «Оливье» из петербургских магазинов безопасныТолько 20% салатов «Оливье» из петербургских магазинов безопасныФото: Иван ПРОХОРОВ
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Салат «Оливье» уже давно стал традиционно новогодним блюдом. Многие готовят его сами, однако некоторые, чтобы сэкономить время, покупают в супермаркете. «Общественный контроль» решил проверить качество салатов в магазинах Петербурга и выяснил, что 80% из них лучше не ставить на праздничный стол.

- Восемь из десяти проверенных салатов, приобретенных в сети розничной торговли Северной столицы, не соответствуют обязательным требованиям безопасности и органолептики. Все блюда продавались на развес, - сообщили в «Общественном контроле».

Так, в четырех образцах были обнаружены бактерии группы кишечной палочки, которая может привести к расстройству желудка. Как правило, это означает, что во время приготовления к ингредиентам прикасались грязными руками.

Некоторые салаты оказались и вовсе совсем не аппетитными из-за значительного превышения допустимой нормы по содержанию дрожжей и плесеней, а какие-то на вкус были кислые из-за неправильного хранения. Кроме того, порой заявленный состав на этикетке совершенно не соответствовал с фактическим.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Плесень и кишечная палочка: 80% магазинных салатов «Оливье» в Петербурге не прошли проверку
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