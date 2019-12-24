2019-12-24T09:28:16+03:00
Происшествия

«Газель» сбила женщину с ребенком в коляске в Петербурге

Двухгодовалая малышка госпитализирована в тяжелом состоянии
Лилия КОЗЛОВА
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"Газель" сбила женщину с ребенком в Петербурге"Газель" сбила женщину с ребенком в ПетербургеФото: СОЦСЕТИ
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В Петербурге произошла серьезная авария, в которой пострадала двухгодовалая девочка. Днем в понедельник, 23 декабря, около 14:10 часов 24-летняя женщина с коляской переходила дорогу на улице Орджоникидзе на зеленый свет светофора, когда на них налетела «Газель». Петербурженка успела увернуться, а вот ребенок пострадал.

- За рулем «Газели» находился 47-летний мужчина, который в зоне регулируемого пешеходного перехода на пересечении проспекта Космонавтов и улицы Орджоникидзе наехал на женщину с коляской, в которой находилась двухгодовалая девочка, - сообщили в управлении ГИБДД по Петербургу.

По словам очевидцев, авария произошла из-за того, что автомобилист проехал на запрещающий ему сигнал светофора.

Девочка была госпитализирована в больницу. У малышки перелом лобной кости, и перелом глазной орбиты.

На место ДТП прибыли сотрудники дорожной полиции, которые провели проверку и выяснили обстоятельства всего произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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