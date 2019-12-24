Жесткое ДТП с погибшим и ранеными у метро «Беговая» заблокировало движение по улице Савушкина

СЕГОДНЯ 09:39 2019-12-24T10:15:41+03:00

По словам очевидцев, один человек стал жертвой аварии, двое пострадали [видео, фото]

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Жуткая авария произошла у метро «Беговая» в Петербурге. Около 8 часов утра во вторник, 24 декабря, на углу улиц Савушкина и Туристской произошло массовое ДТП с участием двух легковых автомобилей и двух маршруток. По предварительным данным, два человека ранены и один погиб.Движение по Савушкина на выезд из города перекрыто.

- На перекрестке Савушкина и Туристской «Хендай Солярис» зацепил легковушку и влетел в маршрутку, та ударила другую. Автобусам ничего, а вот «Солярис» очень сильно разбит, - рассказал корреспондент «КП-Петербург» с места инцидента.

У легковушки напрочь смяло и вырвало правый бок. Водитель и пассажир, сидевший на переднем сидении, серьезно ранены. Также со слов очевидцев, на заднем сидении находился еще один пассажир, который в результате ДТП погиб, его из автомобил вырезали пожарные.

На место ДТП прибыли машины скорой помощи, спасатели, а также ГИБДД. Само по себе место достаточно аварийное – еще не были убраны последствия с предыдущего инцидента, произошедшего пару дней назад

Из-за аварии движение по Савушкина в сторону Сестрорецка заблокировано. Весь транспорт, кроме трамваев, идет в объезд. Собирается большая пробка.

ДТП с жертвами на углу Савушкина и Туристской в Петербурге.На перекрестке столкнулись две иномарки и две маршрутки.

ИСТОЧНИК KP.RU