2019-12-24T10:15:41+03:00
Происшествия

Жесткое ДТП с погибшим и ранеными у метро «Беговая» заблокировало движение по улице Савушкина

По словам очевидцев, один человек стал жертвой аварии, двое пострадали [видео, фото]
Петр КИБЕРЛилия КОЗЛОВА
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Жесткое ДТП в Петербурге создало большую пробку на СавушкинаЖесткое ДТП в Петербурге создало большую пробку на СавушкинаФото: Петр КИБЕР
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Жуткая авария произошла у метро «Беговая» в Петербурге. Около 8 часов утра во вторник, 24 декабря, на углу улиц Савушкина и Туристской произошло массовое ДТП с участием двух легковых автомобилей и двух маршруток. По предварительным данным, два человека ранены и один погиб.Движение по Савушкина на выезд из города перекрыто.

- На перекрестке Савушкина и Туристской «Хендай Солярис» зацепил легковушку и влетел в маршрутку, та ударила другую. Автобусам ничего, а вот «Солярис» очень сильно разбит, - рассказал корреспондент «КП-Петербург» с места инцидента.

У легковушки напрочь смяло и вырвало правый бок. Водитель и пассажир, сидевший на переднем сидении, серьезно ранены. Также со слов очевидцев, на заднем сидении находился еще один пассажир, который в результате ДТП погиб, его из автомобил вырезали пожарные.

На место ДТП прибыли машины скорой помощи, спасатели, а также ГИБДД. Само по себе место достаточно аварийное – еще не были убраны последствия с предыдущего инцидента, произошедшего пару дней назад

Из-за аварии движение по Савушкина в сторону Сестрорецка заблокировано. Весь транспорт, кроме трамваев, идет в объезд. Собирается большая пробка.

ДТП с жертвами на углу Савушкина и Туристской в Петербурге.На перекрестке столкнулись две иномарки и две маршрутки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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