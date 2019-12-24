Поиски пропавшего в Петербурге 22-летнего парня закончились трагедией

СЕГОДНЯ 10:20 2019-12-24T10:20:18+03:00

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В Петербурге завершились поиски 22-летнего молодого человека, которого искали полиция и волонтеры в течении двух недель. В 16:50 часов 8 декабря парень выехал на автобусе из Северной столицы в Выборг. С тех пор его никто не видел. Как стало известно во вторник, 24 декабря, спустя 14 дней его все же нашли.

- Где-то на дороге после поселка Огоньки водитель услышал звук стеклянной бутылки, он остановил автобус и высадил этого молодого человека, он не дебоширил, просто сидел на задних сидениях, было уже достаточно темно, около шести вечера, - рассказал пассажир того автобуса.

В это время на безлюдной трассе даже машины редко проезжают. У молодого человека разрядился телефон, и он отправился пешком до ближайшей заправки, однако там помощи он не получил.

Дальше он пошел вдоль трассы Скандинавия, где на 84 километре его сбила машина и скрылась с места ДТП. Это стало понятно по оставшимся на куртке следам. Тело юноши нашли только спустя 14 дней после его исчезновения.

ИСТОЧНИК KP.RU