2019-12-24T10:41:33+03:00
Происшествия

На Краснопутиловской улице пьяный муж задушил жену и пошел спать

Тело погибшей матери нашел сын
Петр КИБЕР
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В Петербурге пьяный муж задушил жену и пошел спать.В Петербурге пьяный муж задушил жену и пошел спать.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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До очередной трагедии довело злоупотребление спиртным. Житель Кировского района в пьяном угаре задушил свою жену, а потом пошел спать. Тело матери нашел вернувшийся домой сын. Он заподозрил неладное и позвонил в полицию.

- 23 декабря 2019 года в полицию поступило сообщение о том, что в одной из комнат квартиры в доме 12 на Краснопутиловской улице лежит мать без сознания, отец находится в состоянии алкогольного опьянения, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Приехавшие на место медики скорой помощи и полицейские определили, что женщина 1956 года рождения уже некоторое время мертва. На ее теле были обнаружены следы удушения руками. Муж убитой все это время спал беспробудным сном. Его разбудили и задержали.

В его отношении возбуждено дело по статье «Убийство», мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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