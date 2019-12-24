В честь 50-летия метро «Московская» выпустили юбилейный жетон

СЕГОДНЯ 11:18 2019-12-24T11:18:43+03:00

Он поступит в продажу в день рождения станции 25 декабря

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Уже 50 лет в городе на Неве работает одна из самых загруженных станций метро - «Московская». Полувековой юбилей она отметит в ближайшую среду. А в честь «дня рождения» в продажу в поступят юбилейные жетоны. Они поступят в кассы метрополитена 25 декабря.

- 25 декабря 2019 года с момента открытия касс начнется реализация жетонов в блистере «Станция метрополитена «Московская». 50 лет», а также жетонов этого вида без блистера (россыпью), - сообщает пресс-служба метрополитена.

При этом памятные монетки без упаковки будут продаваться только на станции-юбиляре «Московская» и стоить как обычно - 45 рублей. А в блистере, для коллекции, оцениваются уже в 390 рублей. Зато купить их можно везде.

Напомним, что станция «Московская» была открыта для пассажиров 25 декабря 1969 года в составе участка вместе с «Парком Победы». С появлением «Московской» именно с нее пошел основной транспорт в аэропорт «Пулково». На данный момент это одна из самых загруженных станций метрополитена.

ИСТОЧНИК KP.RU