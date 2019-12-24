2019-12-24T11:39:42+03:00
Общество

24 декабря в Петербурге потеплеет до +5 градусов

Несмотря на скорое приближение Нового года, зимы в городе пока не обещают
Петр КИБЕР
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24 декабря в Петербурге будет тепло и пасмурно.24 декабря в Петербурге будет тепло и пасмурно.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Тема новогодней погоды в Санкт-Петербурге поистине неисчерпаема. Если декабрь не забыл, что он - зима и за окном мороз, то горожане жалуются на холод. А если на улице слякоть, что петербуржцы клянут небесную канцелярию и, как сейчас, требуют снега. Но увы, его пока не ожидается. А вот тепла - пожалуйста. Во вторник температура вообще приблизится к рекордной и поднимется до +6 градусов.

- 24 декабря в Петербурге облачно, туманно с небольшими осадками в виде дождя. Температура воздуха +3…+5 градусов, в пригородах и по области +1…+6 градусов. Ветер юго-восточный 2-7 м/с. Атмосферное давление не изменится и составит 754 мм ртутного столба, что ниже нормы, - сообщает на своей странице в «Фейсбуке» синоптик Милаил Леус.

Причиной не по сезону теплой погоды стало влияние циклона. Северная столица остается на периферии обширной циклонической ложбины, вытянувшейся с севера на юг, вдоль западной границы России.

Впрочем, к концу недели в городе должно похолодать, но лишь немного. А снега под Новый год можно и не ждать. Если повезет - сюрпризом будет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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