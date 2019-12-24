2019-12-24T12:21:56+03:00
Общество

Стало известно, куда петербуржцы поедут отмечать новогодние праздники

Жители Северной столицы больше других интересуются путешествиями на зимние каникулы
Лилия КОЗЛОВА
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Куда петербуржцы поедут на новогодние праздникиКуда петербуржцы поедут на новогодние праздникиФото: Михаил ФРОЛОВ
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Новый год – это не обязательно семейный праздник, который надо встречать исключительно дома. Многие петербуржцы используют зимние каникулы для путешествий. Причем, оказалось, что жители Северной столицы более чем в полтора раза, чем в среднем по городам-миллионникам, интересуются новогодними поездками. Так куда же граждане города на Неве собираются отправиться, чтобы встретить 2020 год.

- Самый популярный вариант новогоднего туризма — поездка внутри страны: на курорт или просто в другой город. Это около 40 процентов запросов. Первое и второе место занимают Москва и Сочи, - говорится в исследовании «Яндекса».

Также среди самых популярных для новогоднего туризма городов у петербуржцев оказался Пхукет, следом идут Таллин, Дубай, Хельсинки и Прага. Российский Калининград занял восьмую строчку в рейтинге. Топ-10 закрывают турецкие города Аланья и Сиде.

В целом Турция оказалась самым популярным заграничным направлением у жителей Петербурга. Также горожане планируют поездки в теплую Италию, Таиланд, Арабские Эмираты и соседку Финляндию.

Петербург и сам является очень популярным местом для новогоднего отпуска. По числу туристических запросов, которые россияне задавали в конце ноября — начале декабря, он уступает только Москве и Сочи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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