2019-12-24T12:36:36+03:00
Происшествия

Житель Архангельска несколько дней держал взаперти и насиловал девушку, которая сошла с ума

Суд признал истязателя виновным и дал ему 14 лет тюрьмы
Петр КИБЕР
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Обвиняемый в истязаниях девушки в Архангельске получилл 14 лет тюрьмы. Фото: СУ СК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.Обвиняемый в истязаниях девушки в Архангельске получилл 14 лет тюрьмы. Фото: СУ СК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.
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Решение по резонансному делу об истязательствах вынес суд Архангельска. 14 лет тюрьмы получил 29-летний местный житель, который несколько дней держал в квартире свою подругу, избивал ее, насиловал и принуждал к самоубийству. В итоге 24-летняя девушка тронулась рассудком. Все произошло в мае 2018 года.

- Обвиняемый, находясь в состоянии опьянения, необоснованно подозревая сожительницу в изменах, с целью получения признания, проявляя особую жестокость, издевательства и глумление над жертвой, причинил жертве особые мучения, физические и психические страдания.

В течение четырех дней мужчина держал подругу взаперти и, угрожая ножом и неоднократно ее избивал. Изувер забрал телефон жертвы, с помощью которого перевел деньги на свой банковский счет, а также заставил сожительницу написать долговую расписку на 2 млн. рублей.

В результате избиений и сексуального насилия, потерпевшая от безысходности предприняла попытку суицида. При этом сам обвиняемый вложил ей в руку нож. По счастью, девушка выжила, но получила травмы головы, тела, включая переломы костей, а также психическое расстройство. Из плена ее вызволили родственники, которые забеспокоились о пропавшей.

Стоит сказать, что со своим истязателем девушка познакомилась через соцсети. А сам мужчина в это время еще сидел в тюрьме, откуда вскоре вышел по условно-досрочному освобождению.

К слову, взыскание получит и начальник колонии, где заключенный пользовался мобильником.

ИСТОЧНИК KP.RU

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