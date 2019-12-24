2019-12-24T12:39:55+03:00
Происшествия

Подозреваемого в жестком групповом изнасиловании петербурженки задержали

Второго участника преступления полиция пока разыскивает
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге задержали одного из подозреваемых в групповом изнасиловании местной жительницыВ Петербурге задержали одного из подозреваемых в групповом изнасиловании местной жительницыФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Полиция Петербурга вышла на след и задержала одного из подозреваемых в жестком групповом изнасиловании местной жительницы прямо на улице в Московском районе города. Мужчину поймали в понедельник, 23 декабря, спустя всего пару дней после того, как произошло преступление.

- Один из соучастников был задержан. На данный момент с ним проводятся необходимые следственные действия, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения и предъявлении ему обвинения, - сообщили в следственном комитете Северной столицы.

Инцидент произошел в ночь на 21 декабря. Двое мужчин увидели идущую по Краснопутиловской улице 39-летнюю петербурженку и, быстро обсудив план, решили напасть на женщину. Они схватили ее возле одного из домов и изнасиловали.

Под подозрение попали двое граждан Узбекистана 19-ти и 20-ти лет. Сейчас правоохранители ведут расследование для установки всех обстоятельств произошедшего, а также разыскивают второго участника изнасилования, чтобы привлечь его к уголовной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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